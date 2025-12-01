Video

Salute, obesità: arriva in Italia l’idrogel che favorisce il senso di sazietà precoce

by Adnkronos
È capace di assorbire un litro di acqua per grammo di materiale secco favorendo così il senso di sazietà utile a chi deve perdere peso. Arriva in Italia Plenity, l’idrogel capace di aumentare il suo volume nello stomaco fino a cento volte la cui efficacia è stata osservata con uno studio clinico randomizzato double-blind, pubblicato su Obesity (2019), condotto su 436 pazienti: con il dispositivo medico a base meccanica, il 59% ha perso almeno il 5% del proprio peso e il 27% ha superato il 10%. Il profilo di sicurezza è sovrapponibile al placebo.

