Deforestazione, la ‘maggioranza Giorgia’ colpisce ancora – Eurofocus podcast, Adnkronos

La maggioranza di centrodestra composta dal Ppe e dai tre gruppi alla sua destra, Ecr, Patrioti e Sovranisti dell’Esn, ha votato a Strasburgo modifiche sostanziali al regolamento Ue sulla deforestazione, approvato nel 2023, segnando un altro punto nello spostamento a destra dell’asse politico della seconda legislatura della Commissione di Ursula von der Leyen.

