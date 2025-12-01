Video

Deforestazione, la ‘maggioranza Giorgia’ colpisce ancora – Eurofocus podcast, Adnkronos

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La maggioranza di centrodestra composta dal Ppe e dai tre gruppi alla sua destra, Ecr, Patrioti e Sovranisti dell’Esn, ha votato a Strasburgo modifiche sostanziali al regolamento Ue sulla deforestazione, approvato nel 2023, segnando un altro punto nello spostamento a destra dell’asse politico della seconda legislatura della Commissione di Ursula von der Leyen.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Salute, obesità: arriva in Italia l’idrogel che favorisce...

20 anni di Rho-Pero, 25 di Fondazione Fiera...

Tfs statali, con Legge di Bilancio prima rata...

Alleanza valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa

Imprese, Schirru (onOffice): “Ascoltando l’eco del passato si...

The Good Farmer Award, Mazzù (Co.r.ag.gio): “Rigeneriamo terra...

Bollati (Davines): “La filiera deve diventare più sostenibile,...

Immobiliare: cambiamenti demografici e innovazione al centro di...

The Good Farmer Award, Quirini (Quira): “La zootecnia...

Imprese, Frassi (Idealista): “Aiutiamo l’agente immobiliare a focalizzarsi...