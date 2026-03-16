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Sagre: Unpli assegna in Senato i marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità”

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Quindici regioni coinvolte in un progetto che tutela tradizioni, identità locali e promozione dei territori: al Senato della Repubblica si è svolta la cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli). 44 le Sagre di Qualità e 21 gli Eventi di Qualità, oltre a 3 menzioni speciali, insigniti del marchio, confermando l’iniziativa un momento di rilievo per il sistema associativo delle Pro Loco, impegnato quotidianamente nella promozione dei territori, nella costruzione di reti con interlocutori istituzionali, imprenditoriali e del volontariato e nella realizzazione di progettualità in ambito culturale, sociale e ambientale.

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