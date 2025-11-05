Video

Rotocalco n° 44 del 5 novembre 2025

by Adnkronos
by Adnkronos

Alimentazione, un patto per dare valore alla ristorazione collettiva; Amaro Montenegro celebra l’amicizia con la reunion Totti-Spalletti; S. Pellegrino Young Chef Academy Competition, proclamato il vincitore al Castello Sforzesco; Editoria: alla Camera dei Deputati presentato ‘Dai forma al tuo talento’ il volume di Patrizia Fontana; Alimenti, Unaitalia: carni bianche le più consumate dagli italiani nel 2024; Birra, da bevanda a pilastro economico: 92 miliardi di euro e 24 mila posti di lavoro in dieci anni; Samsung e il futuro del Gaming a Lucca Comics 2025; Ippica: a San Siro è tornato il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli.

