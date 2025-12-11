Video

Rob, il trionfo dell’underdog a x Factor 2025

by Adnkronos
Roberta Scandurra, in arte Rob, è la giovane cantautrice siciliana che con il suo pop punk ha conquistato X Factor 2025 e il cuore di oltre 16.000 spettatori riuniti in Piazza del Plebiscito, a Napoli, per una finale indimenticabile.

Estratti audio: VIDEO rob vince X Factor 2025 in piazza a Napoli – X Factor Italia – 09 dic 2025.

Musiche su licenza Machiavelli Music.  
