Rob, il trionfo dell’underdog a x Factor 2025

Roberta Scandurra, in arte Rob, è la giovane cantautrice siciliana che con il suo pop punk ha conquistato X Factor 2025 e il cuore di oltre 16.000 spettatori riuniti in Piazza del Plebiscito, a Napoli, per una finale indimenticabile.

Estratti audio: VIDEO rob vince X Factor 2025 in piazza a Napoli – X Factor Italia – 09 dic 2025.

