Riccardo Szumski, il medico free vax che ha sbancato alle regionali in Veneto

Se la vittoria del centrodestra alle regioni in Veneto poteva sembrare un risultato scontato, il voto del 23 e 24 novembre ha comunque regalato una sorpresa. Ogni tanto una storia politica emerge dove nessuno la stava cercando. Questa parte da Santa Lucia di Piave, un paese di novemila abitanti nel trevigiano. Qui, Riccardo Szumski, medico in pensione, diventato durante la pandemia un punto di riferimento per il mondo no-vax, è riuscito a ribaltare ogni pronostico: ha conquistato un seggio nel consiglio regionale, sorprendendo tutti, forse anche se stesso.

