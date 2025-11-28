Video

Innovazione nella prevenzione dell’Hiv: miti e realtà

by Adnkronos
In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids che si celebra lunedì 1 dicembre, AdnKronos propone il Web talk “Innovazione nella prevenzione dell’HIV: miti e realtà”: un confronto fra esperti per discutere della prevenzione, delle innovazioni a disposizione delle persone che convivono con l’Hiv e del ruolo della comunicazione e dei media per offrire un’informazione corretta e puntuale. Partecipano: la Dr.ssa Valentina Mazzotta, dell’Unità Operativa Complessa Immunodeficienze virali dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, IRCCS di Roma; il Dr. Davide Moschese, della I Divisione di Malattie Infettive Ospedale “Luigi Sacco” – Polo Universitario Fatebenefratelli Sacco di Milano; e Irma D’Aria, giornalista medico scientifica di Medikea Tv. Modera: Raffaella Ammirati, giornalista AdnKronos Salute.

L’iniziativa è realizzata con il supporto non condizionante di Viiv Healthcare.

