Video

Premio Film Impresa, quarta edizione al Cinema Quattro Fontane di Roma

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Si è conclusa al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. La manifestazione, che per tre giorni ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell’audiovisivo, ha confermato la crescita dell’interesse verso il racconto cinematografico dell’impresa. Oltre duecento i film candidati da tutta Italia e numerosi gli incontri, le proiezioni e i momenti di confronto che hanno animato il programma della rassegna, culminata con la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici nelle diverse categorie e con l’assegnazione dei riconoscimenti speciali.

Potrebbe interessarti

Referendum, Gualtieri è per il no: “Nessun organismo...

Dario Amodei, il Ceo di Anthropic che ha...

Energia, idrogeno: Alperia, ‘approccio graduale tra integrazione territoriale...

Clima, De Pascale: “Modello Emilia-Romagna: 1 miliardo per...

Appalti, Gualtieri: “Modello Roma-Giubileo riconosciuto a Bruxelles: qualità...

De Pascale: “Alleanza tra regioni colpite da alluvioni,...

Gruppo Hera torna protagonista della quarta edizione di...

Key 2026, Dolomiti Energia presenta la nuova brand...

Cybersec 2026: a Roma la quinta edizione mette...

Energia: Siemens a Key 2026, ‘infrastrutture integrate e...