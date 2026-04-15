Beverage: Ichnusa presenta ‘Metodo Lento’, la nuova birra che celebra il tempo

Ichnusa, la birra sarda che da sempre racconta un territorio dove il tempo si vive con intensità e rispetto, ha presentato oggi a Milano la sua ultima novità: Ichnusa Metodo Lento, pensata per esprimere con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti grazie alla più lenta fermentazione, il cuore del processo birrario. In questa occasione sono stati presentati i risultati dell’indagine condotta da AstraRicerche “Gli italiani e il tempo ritrovato” dalla quale è emerso come gli italiani stanno costruendo, momento per momento, un rapporto più consapevole con il proprio tempo. Per oltre 1 italiano su 2, inoltre, bere una birra con gli amici rientra tra le esperienze che meglio rappresentano il “tempo ritrovato”.