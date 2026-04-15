Sanità: Cappellacci (Fi), ‘prevenzione asse importante per un sistema sostenibile’

“Siamo al centro di una tempesta perfetta, l’era post covid ha generato una serie di criticità. Le priorità sono quelle del riequilibrio della sanità ospedaliera con quella territoriale ed i modelli organizzativi, la vera risposta alle criticità attuali e alle diseguaglianze territoriali. Accanto c’è, però, un asse ancora più importante, la prevenzione. Le cifre già stanziate dal governo verranno confermate, in questo modo si può riuscire a realizzare una sostenibilità del Sistema sanitario nazionale”. Interviene così Ugo Cappellacci, presidente commissione Affari sociali Camera, nel corso del convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.