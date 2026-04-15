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Sanità: Cappellacci (Fi), ‘prevenzione asse importante per un sistema sostenibile’

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“Siamo al centro di una tempesta perfetta, l’era post covid ha generato una serie di criticità. Le priorità sono quelle del riequilibrio della sanità ospedaliera con quella territoriale ed i modelli organizzativi, la vera risposta alle criticità attuali e alle diseguaglianze territoriali. Accanto c’è, però, un asse ancora più importante, la prevenzione. Le cifre già stanziate dal governo verranno confermate, in questo modo si può riuscire a realizzare una sostenibilità del Sistema sanitario nazionale”. Interviene così Ugo Cappellacci, presidente commissione Affari sociali Camera, nel corso del convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

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