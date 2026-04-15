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Dimore storiche, custodi di memoria e risorsa economica per il Paese

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Si è tenuta a Roma, al Teatro Argentina, la 49esima Assemblea dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, appuntamento che ha acceso i riflettori sul ruolo strategico del patrimonio culturale privato per l’economia italiana. Al centro del dibattito, sintetizzato nel titolo “Patrimonio privato, valore pubblico”, la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e proprietari di dimore storiche, attraverso strumenti normativi più efficaci e stabili. Un confronto che ha evidenziato come le dimore storiche non siano soltanto custodi di memoria, ma veri e propri attori economici.

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