Dario Amodei, il Ceo di Anthropic che ha detto ‘no’ al Pentagono

Dario Amodei è uno dei padri della tecnica che ha rivoluzionato l’intelligenza artificiale, è tra le 100 persone più influenti al mondo secondo Time magazine e in questi giorni ha rifiutato una chiamata dal

dipartimento della difesa americana, nonostante l’accordo da 200 milioni di dollari fra il Pentagono e la sua azienda, Anthropic, per l’impiego di sistemi AI.

Estratti audio: VIDEO Anthropic CEO warns that without guardrails, AI could be on dangerous path – 60 Minutes – 17 nov 2025; VIDEO Why Anthropic’s Founder Left Sam Altman’s OpenAI – Fortune Magazine – 27 set 2023.

Ascolta “Aggiungi contatto” su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM