Porti: Latrofa (AdSP), ‘Porto di Civitavecchia perno strategico nei piani di sviluppo a 20 anni’

“Abbiamo dedicato i nostri primi sei mesi a rimettere in moto una procedura che era ferma da circa due anni: l’approvazione del Documento di Programmazione di Sistema Strategico. Poi, con i piani regolatori metteremo nero su bianco la strategia e la visione dei nostri tre porti per i prossimi 15-20 anni”. Così Raffaele Latrofa, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, durante l’incontro con Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, a Civitavecchia, per delineare il quadro delle iniziative avviate sul territorio.

