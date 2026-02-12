Video

Porti: Angelilli (Regione Lazio), ‘Porto di Civitavecchia leva chiave per investimenti, ZLS e

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Per accompagnare la riconversione industriale di Civitavecchia abbiamo istituito un tavolo tecnico di lavoro permanente con Comune e Autorità di sistema portuale. Il porto, infrastruttura fondamentale, con numeri e record significativi a livello nazionale ed europeo.” Queste le parole di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, intervenuta a Civitavecchia per una conferenza di avanzamento di alcuni progetti di reindustrializzazione del territorio, sulla base dell’Innovazione e transizione energetica.

Potrebbe interessarti

Porti: Latrofa (AdSP), ‘Porto di Civitavecchia perno strategico...

AI e donne, ancora poche nelle discipline Steam:...

Milano Cortina, Mattarella parla con Fontana: “6 Olimpiadi...

Migranti, Vannacci (Fnv): “In Europa ora la remigrazione...

Casa, Tinagli (Pd): “Prezzi impazziti in Ue, servono...

L’Europa riaccende il dossier Trump e dazi, ma...

Pellacani (Sidemast), ‘ci sono soluzioni per eczema cronico delle mani’

Patruno (Sidapa), ‘terapie innovative efficaci per eczema cronico delle mani’

Migranti, Vannacci (Fnv): “In Europa ora la remigrazione...

Immigrazione, Ciriani (Fdi): “L’Europa torna a governare il...