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Salus tv n° 15 del 15 aprile 2026

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In questo numero: Salute, prevenzione e risorse: le sfide sul tavolo del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Oncologia pediatrica: reinserimento sociale e presa in carico globale. On line Corso di formazione per pediatri Giornata emofilia, l’appello di FedEmo a Roma: manca personale E ancora Lucattini (psicoanalista), dietro violenza adolescenti abuso di alcol, droghe e device elettronici. Serve educazione affettiva alle relazioni anche per famiglie Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante A Roma l’incontro ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile’ A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: “Una vita a metà”, il documentario che racconta il dietro le quinte dell’emicrania

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