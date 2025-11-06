Pichetto Fratin: “La nostra più grande miniera è l’immondizia”

“L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per capacità di riciclo: il più grande giacimento che abbiamo è la nostra immondizia”, ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Ecomondo di Rimini. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Gava: “Target UE raggiunti con nove anni di anticipo” next post Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche e dell’invecchiamento’ Potrebbe interessarti Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche... 6 Novembre 2025 Gava: “Target UE raggiunti con nove anni di... 6 Novembre 2025 Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione... 6 Novembre 2025 Industria: ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace... 6 Novembre 2025 Allargamento, la sfida geopolitica dell’Ue 6 Novembre 2025 Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’ 6 Novembre 2025 Zootecnica: nel bolognese il premio ‘Allevamento al Femminile’... 6 Novembre 2025 Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’ 6 Novembre 2025 Industria, Belli (ABB ): “versatilità, affidabilità e sicurezza... 6 Novembre 2025 Zootecnica: Gatta (Unibo), ‘inclusione e sostenibilità nuovi valori... 6 Novembre 2025