Video

Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche e dell’invecchiamento’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La figura dell’urologo “è sempre più rilevante. Le patologie di interesse urologico sono in continuo aumento: 3 dei 10 tumori più frequenti dell’uomo – prostata, rene e vescica – sono di interesse urologico”. Inoltre, “l’invecchiamento della popolazione richiede sempre più la presenza dell’urologo nella comunità. L’ipertrofia prostatica benigna  è infatti fortemente legato all’invecchiamento della popolazione: 7 uomini su 10, dopo i settant’anni hanno un problema di ipertrofia prostatica”. Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia, illustra uno dei temi del Congresso nazionale Siu, in corso a Sorrento, fino al 9 novembre. 

Potrebbe interessarti

Pichetto Fratin: “La nostra più grande miniera è...

Gava: “Target UE raggiunti con nove anni di...

Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione...

Industria: ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace...

Allargamento, la sfida geopolitica dell’Ue

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Zootecnica: nel bolognese il premio ‘Allevamento al Femminile’...

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Industria, Belli (ABB ): “versatilità, affidabilità e sicurezza...

Zootecnica: Gatta (Unibo), ‘inclusione e sostenibilità nuovi valori...