Pediatri: “Bimbi più sani con alcune regole nell’uso di smartphone e tablet”

Sound Sensation a Siena: quando scienza, musica e talento superano le barriere della sordità.
“Prendi in mano la tua vita”, al via nuova campagna su eczema cronico delle mani.
‘Futuro della cura’, progetto di J&J e Microsoft per Ssn al passo con i tempi
Per Giornata mondiale delle malattie rare fari puntati sulla Pku.
Hiv lab Lombardia, esperti a confronto su nuovi modelli gestione Hiv.
Diabete può influenzare anche il modo in cui viviamo le emozioni: lo studio.
Università Campus Bio-Medico di Roma, al via il 33° anno accademico tra scienza, valori e internazionalizzazione.
Farmaci, a Roma ‘Road tu Immunity’ per una strategia delle prevenzione contro RSV.
A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo “Fuoco di Sant’Antonio, rischio sottovalutato: perché informarsi e proteggersi”.