Video

Energia: Sangiovanni (Ultranet), ‘progetto EDD a supporto pmi’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il progetto EDD – Energy Digital District è stato studiato appositamente, quattro anni fa, dal nostro Gruppo per favorire la digitalizzazione e l’energia green dei distretti industriali poiché le piccole e medie imprese si trovano spesso in difficoltà sia sui costi dell’innovazione digitale sia sul costo delle bollette, che aumenta e non dà alle aziende la possibilità di fare saving sulle loro produzioni”. Lo ha detto Francesco Sangiovanni, Presidente e Founder di HGM – Ultranet, intervenuto a margine dell’evento “Il Progetto EDD – Ultranet nei Distretti Industriali”, organizzato dalla stessa azienda nel contesto della quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazi one di Ieg – Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, svoltasi dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

Potrebbe interessarti

Pediatri: “Bimbi più sani con alcune regole nell’uso...

Farmaceutica, Menarini chiude il 2025 con il + 6%...

L’Iran brucia: Teheran è una palla di fuoco

Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio...

Auto, ansia e AfD: parte l’anno elettorale in...

Giovani: debutta a Milano LabiRingo, l’installazione immersiva di...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 6 marzo 2026

Rassegna stampa estera del 6 marzo 2026

Esteri: Pagani Isnardi (Confindustria Nautica), ‘conflitti e instabilità...

Nautica: Fortis (Fondazione Edison), ‘dati 2025 confermano importanza...