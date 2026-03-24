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Parità di genere: siglato a Roma il protocollo per la presenza femminile nei dibattiti pubblici

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È stato siglato a Roma il protocollo d’intesa tra Rai, Regione Lazio e Università del territorio per promuovere una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici tra esperti. L’accordo rientra nella campagna europea “No women no panel – Senza donne non se ne parla”. A firmare l’intesa, della durata di 3 anni, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e i rettori di sei Atenei laziali. Aderendo al protocollo, le parti riconoscono la parità di genere come un diritto umano fondamentale e un requisito per lo sviluppo sociale, si impegnano a valorizzare le competenze femminili e condividono l’urgenza di contrastare stereotipi e discriminazioni.

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