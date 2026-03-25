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Mobilità: Floria (Arval Italia), ‘con oltre 300 mila vetture in flotta, siamo protagonisti’

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“Grazie ad una strategia chiara e lineare, Arval sta giocando un ruolo di leadership nella crescita” del noleggio a lungo termine, “ben rappresentato dalle oltre 300 mila vetture che abbiamo in flotta”. Sono le parole di Alessandro Floria, Marketing & Digital Director Arval Italia, in occasione dell’incontro con la stampa, organizzato a Milano, per la presentazione dell’edizione 2026 del Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità di Arval Mobility Observatory, il centro studi di Arval che monitora, analizza e prevede i principali trend della mobilità.

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