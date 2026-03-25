Mobilità: Abriola (Arval Mobility Observatory), ‘bene primario e funzionale a produttività’

“La mobilità nelle aziende e la composizione della flotta sono temi sempre più strategici, in quanto abbracciano molte dimensioni: soddisfano, infatti, un bisogno primario di mobilità, ma anche un bisogno crescente di sostenibilità, mitigazione del rischio, soddisfacimento delle nuove normative e coinvolgimento delle persone dell’azienda. La mobilità è un bene primario, funzionale alla produttività”. Così Massimiliano Abriola, Responsabile di Arval Mobility Observatory in Italia, intervenendo all’incontro con la stampa organizzato a Milano, per la presentazione dell’edizione 2026 del Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità di Arval Mobility Observatory, il centro studi di Arval che monitora, analizza e prevede i principali trend della mobilità.