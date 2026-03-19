Milano-Cortina: Picchi (Reg. Lombardia), ‘donne al centro delle Olimpiadi’

“Dalla ricerca presentata oggi emerge che queste Olimpiadi sono state particolarmente virtuose. In questi giochi abbiamo visto l’eccellenza delle nostre atlete valorizzandole dal punto di vista atletico, ma anche delle loro emozioni. Abbiamo avuto un Olimpiade ricca di messaggi che hanno visto le donne al centro”. A dirlo Federica Picchi, sottosegretario sport e giovani Regione Lombardia alla presentazione dei risultati della ricerca sulla copertura mediatica dello sport con una prospettiva di genere, da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, a conclusione dei Giochi Invernali. La ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” è stata realizzata dall’Osservatorio di Pavia.