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Milano-Cortina: Bracco (Fondazione Bracco), ‘bisogna dare continuità a quanto si è iniziato’

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“Dobbiamo dare continuità a quanto iniziato con le Olimpiadi e Paralimpiadi, ad esempio concentrandosi su uno sport e su quello fare grandi risultati, poi una cosa tira l’altra. Alcuni sport non hanno rappresentanza, le federazioni devono attrezzarsi, ma qui ho visto tanta energia femminile e sono sicura che facendo squadra otterremo risultati”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, intervenendo alla presentazione dei risultati della ricerca sulla copertura mediatica dello sport con una prospettiva di genere, da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, a conclusione dei Giochi Invernali.

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