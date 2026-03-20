Marco Biagi: Piscopo (Ministero del Lavoro) “Stiamo attuando molti suoi principi: inclusione,

“Molti concetti di cui il prof. Marco Biagi è stato precursore, li stiamo mettendo in pratica oggi – afferma Andrea Piscopo, direttore generale per l’innovazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo al panel dedicato al giurista ed economista vittima di terrorismo nell’ambito dell’assemblea CPO Consulenti del Lavoro – tra questi certamente c’è l’inclusione, l’incrocio domanda-offerta di lavoro, trasparenza delle offerte, formazione di lavoro, tutoraggio di persone con fragilità lavorativa e sociale per l’inclusione nel mondo del lavoro”