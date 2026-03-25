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Malattie rare: Vivenzio (Amip), ‘campagna è melodia per conoscere esigenze pazienti con Iap’

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“È importante partecipare a queste campagne di sensibilizzazione perché, innanzitutto, l’arte e lo sport uniscono. Ciò che ci è stato proposto con questo progetto è fondamentale. Gli artisti con i quali abbiamo condiviso, grazie anche a Msd, le nostre esigenze e le nostre emozioni, hanno trasformato tutto questo e le nostre aspettative proprio in arte. Questa melodia colpisce, fa conoscere l’ipertensione arteriosa polmonare e le esigenze dei pazienti ad una società civile e clinica, permettendo loro, al contempo, di essere informati sulla presenza di associazioni e quindi di sentirsi meno soli”. Così Vittorio Vivenzio, presidente di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare, all’evento di presentazione, a Roma, della campagna di sensibilizzazione ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’, promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana.

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