Malattie rare, Murelli (Lega): “Test genetici e genomici per individuar patologie in anticipo”

“L’articolo 64 della Legge di bilancio parla di prevenzione” e stanzia, per questo, “280 milioni di euro. Ho deciso di presentare un emendamento riferito all’allargamento dei test genetici e genomici. Ci siamo focalizzati anche sull’inserimento dei test futuristici come gli Ngs (Next Generation Sequencing) che sono test di sequenziamento genetico che permettono l’individuazione di malattie specifiche molto prima che si manifestino. Sono importanti per chi ha una malattia rara e anche per chi ha problemi di sordità”. Così la senatrice Elena Murelli, X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, intervenendo alla XII edizione del Premio Omar organizzato da Osservatorio malattie rare in collaborazione con Cnamc (Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari di cittadinanzattiva), Fondazione Telethon, Orphanet Italia e Simen (Società italiana di medicina narrativa).