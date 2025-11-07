Video

LUM, Garzoni: “Raggiunta quota quattromila studenti”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Compiere venticinque anni rappresenta un momento di maturità. Tracciando un primo bilancio, abbiamo raggiunto quota quattromila studenti, abbiamo quattro Dipartimenti e siamo stati in grado di aggiungere i corsi di Medicina e Ingegneria”. È quanto dichiarato da Antonello Garzoni, Rettore dell’Università LUM “Giuseppe De Gennaro”, durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. “Stiamo crescendo molto – ha concluso – la nostra squadra è formata da centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali rappresentano il top della ricerca mondiale. Ci prepariamo al futuro affrontando anche i cambiamenti di questa sede che inizia ad accogliere un nuovo Campus”.

Potrebbe interessarti

Ecomondo: Capra (Dimensione Ambiente), ‘occasione di incontro e...

Ecomondo: Feltrin (Federlegno Arredo), ‘panorama geopolitico crea stato...

Ecomondo: Guida (Cial), ‘cittadini e filiera responsabili su...

Stretta Ue sui visti per i cittadini russi...

De Molli: “Italia, il Paese più esposto in...

Imprese, G∙row debutta al Gazometro Eni di Roma....

Imprese, Cariola (Eni): “Con G∙row valorizziamo la governance...

Natale: per il 92% delle famiglie italiane l’albero...

Ecomondo: Galdo (Cial), ‘rapporto sostenibilità rende conto ad...

Ecomondo: Cescut (BTT), ‘circolarità materie prime e preziose...