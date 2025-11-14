Video

L’inferno russo su Kiev, 18 missili e 430 droni. Bombe sul mercato a Odessa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Massiccio attacco russo notturno sull’Ucraina: Sono diverse le esplosioni avvenute a Kiev, provocate da centinaia di droni e missili balistici. Tre caccia Mig31K hanno raggiunto le regioni di Kharkiv, di Sumy e della capitale, mentre una trentina di droni sono stati indirizzati verso Dnipro e la costa di Odessa. In totale Mosca ha scagliato contro l’Ucraina circa 430 droni e 18 missili

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Potrebbe interessarti

Chef Poggi: “La cucina tradizionale è memoria, valore e...

Melloni (Fipe Bologna): “Un momento felice grazie alle...

“SquisITA, METRO Italia punta sulle eccellenze dell’Emilia-Romagna”

Lavoro: Ballarè ( Manageritalia) “ricostruire la fiducia è...

 Vanzulli (Metro): “SquisITA Bologna è un momento di...

Lavoro: Manfredi: “I Comuni come aziende moderne: servono...

Portici, “Baby Screen” porta la prevenzione nelle famiglie

Bergolo, il borgo che coltiva futuro e sostenibilità

Vimodrone, “Luoghi Comuni” per costruire il futuro dei...

Salute e benessere come priorità sociale