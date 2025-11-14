L’inferno russo su Kiev, 18 missili e 430 droni. Bombe sul mercato a Odessa

Massiccio attacco russo notturno sull’Ucraina: Sono diverse le esplosioni avvenute a Kiev, provocate da centinaia di droni e missili balistici. Tre caccia Mig31K hanno raggiunto le regioni di Kharkiv, di Sumy e della capitale, mentre una trentina di droni sono stati indirizzati verso Dnipro e la costa di Odessa. In totale Mosca ha scagliato contro l’Ucraina circa 430 droni e 18 missili

