Video

Lavoro: Ballarè ( Manageritalia) “ricostruire la fiducia è la sfida del nostro tempo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Ricostruire la fiducia è la sfida del nostro tempo”: da questa dichiarazione di Marco Ballarè presidente di Manageritalia, è partito il messaggio dell’assemblea nazionale della Federazione, che mette al centro la necessità di un’alleanza tra manager, imprese e istituzioni. In un contesto segnato dal pessimismo evidenziato dai dati Ipsos, Manageritalia rilancia il ruolo dei corpi intermedi per colmare il divario tra percezione e realtà, valorizzare ciò che funziona e rafforzare coesione, innovazione e responsabilità nel Paese.

Potrebbe interessarti

Chef Poggi: “La cucina tradizionale è memoria, valore e...

Melloni (Fipe Bologna): “Un momento felice grazie alle...

“SquisITA, METRO Italia punta sulle eccellenze dell’Emilia-Romagna”

L’inferno russo su Kiev, 18 missili e 430...

 Vanzulli (Metro): “SquisITA Bologna è un momento di...

Lavoro: Manfredi: “I Comuni come aziende moderne: servono...

Portici, “Baby Screen” porta la prevenzione nelle famiglie

Bergolo, il borgo che coltiva futuro e sostenibilità

Vimodrone, “Luoghi Comuni” per costruire il futuro dei...

Salute e benessere come priorità sociale