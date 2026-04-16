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Iran, Annunziata (Pd): “Stop arricchimento uranio: USA chiedono 20 anni, Iran ne propone 5”

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“Sul tema dell’uranio arricchito sappiamo, ma la fonte è solo americana, che Teheran avrebbe una quantità tale da non poter sostenere che sia solo per impiego civile”. Lo ha detto l’eurodeputata Lucia Annunziata (Pd), a margine della commissione Esteri del Parlamento europeo. Annunziata ha aggiunto che gli Stati Uniti avrebbero chiesto uno stop ventennale all’arricchimento, mentre l’Iran avrebbe controproposto cinque anni. Secondo l’eurodeputata, Teheran ha bisogno di fermarsi anche per le ricadute economiche legate al blocco di Hormuz.

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