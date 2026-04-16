La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer

Venerdì 17 aprile, sui canali Adnkronos, sarà disponibile il primo episodio del vodcast “La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa”. Protagonista il prof. Francesco Vaia. In 4 episodi, con cadenza settimanale, l’ex direttore dello Spallanzani di Roma si racconterà senza filtri: il passato, analizzando la gestione dell’emergenza Covid; il presente, con i ‘mali’ e le eccellenze del Ssn; e poi la comunicazione sui vaccini, i nodi dell’antiscienza, le best-practice della prevenzione, gli errori dell’Oms; fino al Manifesto per la politica promosso da Vaia, una serie di proposte alle istituzioni “da civil servant”.

“La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa” è un podcast Adnkronos. Disponibile da venerdì 17 aprile su YouTube, Spotify e adnkronos.com.