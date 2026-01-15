Life science, online il vodcast su importanza del settore sul sistema Paese

“Ssn – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, è questo il titolo della serie realizzata da Adnkronos in collaborazione con AbbVie, che in 5 episodi propone una nuova lettura dell’acronimo come sistema in cui istituzioni, industria, ricerca e pazienti collaborano per garantire salute, sostenibilità economica e innovazione. Ed è dedicato proprio alle life science, le scienze della vita, il primo episodio, dal titolo ‘Il futuro della salute: l’importanza delle scienze della vita sul Sistema Paese’, disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com