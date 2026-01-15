News

Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: 24 anni a Anna Lucia Cecere. Due a Soracco

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Corte d’Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari nel Genovese.  

Dopo una camera di consiglio di sei ore, il presidente della Corte Massimo Cusatti ha letto il verdetto di condanna, escluse le aggravanti. Il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, è stato condannato a due anni.  

La procura aveva chiesto ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. “Giustizia è fatta”, ha commentato subito dopo la lettura del dispositivo Silvia Cella, cugina di Nada, presente in aula. “Inaccettabile, ci opporremo”, ha detto Marco Soracco. La Corte ha disposto 90 giorni per le motivazioni. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Magi (Sumai): “Superare incompatibilità medici, è un blocco...

Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in...

Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: ex eurodeputata...

Al Teatro Bellini di Napoli arriva l’Opera Rock...

La volta buona, Mariana Rodriguez: “Ho realizzato il...

Roma e Zona 30, per ora niente autovelox...

Odifreddi: “Khamenei è l’analogo del Papa”. E Parenzo...

Shadow Ai: 68% dei dipendenti italiani la usa...

Bianca Guaccero compie 45 anni, gli auguri speciali...

Barelli (Fi): “Superare incompatibilità medici per ridurre liste...