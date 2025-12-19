L’Europa s’è desta? Accordo al Consiglio sul finanziamento all’Ucraina

I Ventisette erogheranno a Kiev un prestito da 90 miliardi di euro da raccogliere emettendo debito comune e garantire contro il proprio bilancio. Viene meno il piano di utilizzare gli asset russi, che però ora sono congelati permanentemente, e l’Ue si riserve il diritto di attingervi qualora la Russia non pagasse le riparazioni all’Ucraina. Cronaca dei mesi e delle ore in cui si è materializzata una svolta Ue storica

