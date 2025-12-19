TikTok firma l’accordo per la vendita dell’attività in Usa

E’ arrivata la firma destinata a restare nella storia dei social media. TikTok ha formalizzato l’intesa, fortemente spinta dall’amministrazione Trump, per separare gli asset statunitensi dalla casa madre cinese ByteDance. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende next post L’Europa s’è desta? Accordo al Consiglio sul finanziamento all’Ucraina Potrebbe interessarti L’Europa s’è desta? Accordo al Consiglio sul finanziamento... 19 Dicembre 2025 Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano... 19 Dicembre 2025 Putin, Kiev non vuole la pace. I nostri... 19 Dicembre 2025 Milioni di italiani in partenza tra Natale e... 19 Dicembre 2025 Università: Denaro (Ucbm), ‘dalla visione iniziale a una... 19 Dicembre 2025 Università: Campus Bio-Medico, ricerca e formazione per ortopedici... 19 Dicembre 2025 Cultura: Bracco celebra il successo della video installazione... 19 Dicembre 2025 Università: Papalia (Ucbm), ‘nuove competenze e simulazioni ad... 19 Dicembre 2025 Povertà energetica ai massimi storici: nel 2024 coinvolte... 19 Dicembre 2025 Università: Vadalà (Ucbm), ‘ricerca traslazionale e nuove terapie... 19 Dicembre 2025