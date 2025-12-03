Video

Lavoro: portavoce Mlps Mariniello, ‘formazione è dovere per il comunicatore’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La certificazione è un processo molto importante per noi professionisti, sia dal punto di vista della qualità che della sicurezza e della conoscenza dei processi che siamo chiamati tutti i giorni a rispettare e a mettere in campo al servizio di politici, istituzioni e aziende. La formazione per chi fa il comunicatore è dunque un dovere”. Lo afferma Gianmario Mariniello, portavoce del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Mlps, all’incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.

Potrebbe interessarti

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo...

Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico,...

Lavoro: Marmotta (Italo), ‘bene norma su comunicatori, necessarie...

Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), ‘con certificazione si trasforma in...

Lavoro: Caregnato (Saa), ‘certificazione valida competenze dei comunicatori’

Lavoro: Romanelli (Manageritalia), ‘certificazione dà identità specifica a...

Lavoro: Palumbo (Manageritalia), ‘professione comunicatore sottoposta a stress...

Faelli (Entain): “Istituzioni ricettive, ma fare rete sui...

Onorato (Roma Capitale): “A Roma il primo impianto...

Incocciati (FI): “Sport motore di inclusione, ma servono...