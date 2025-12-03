Lavoro: portavoce Mlps Mariniello, ‘formazione è dovere per il comunicatore’

“La certificazione è un processo molto importante per noi professionisti, sia dal punto di vista della qualità che della sicurezza e della conoscenza dei processi che siamo chiamati tutti i giorni a rispettare e a mettere in campo al servizio di politici, istituzioni e aziende. La formazione per chi fa il comunicatore è dunque un dovere”. Lo afferma Gianmario Mariniello, portavoce del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Mlps, all’incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.