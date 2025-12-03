Lavoro: Caregnato (Saa), ‘certificazione valida competenze dei comunicatori’

“La certificazione ai sensi della norma Uni 11483:2021 consiste nel validare le conoscenze e le competenze mediante la somministrazione di un test a tutti i candidati che vogliono ottenere questo certificato”. Per l’ottenimento della certificazione “è previsto che sia prima esaminato il curriculum vitae, poi viene svolta un’analisi delle competenze formali acquisite e si valuta infine il percorso formativo manageriale, comunicativo, operativo e professionale svolto dal candidato”. Lo ha detto Davide Caregnato, direttore Saa – School of Management dell’università di Torino, all’evento organizzato da Manageritalia a Roma per presentare il modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa – la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.