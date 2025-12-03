Lavoro: Palumbo (Manageritalia), ‘professione comunicatore sottoposta a stress tecnologico

“La norma Uni 11483:2021 è oggi necessaria perché la professione del comunicatore è sottoposta a uno stress tecnologico estremamente importante, in primis quello proveniente dall’intelligenza artificiale generativa, in grado di creare contenuti riguardanti profili aziendali e piani di comunicazione ma senza la certezza che quanto riportato provenga da fonti autorevoli e, soprattutto, sia compatibile con gli obiettivi dell’organizzazione. Oggi siamo qui per presentare il piano formativo per far sì che tutti i soci della nostra confederazione che vogliono far sì che la loro professione abbia un confine identitario preciso”. Sono le parole di Rita Palumbo, vicepresidente Manageritalia Executive Professional, all’evento organizzato da Manageritalia a Roma per presentare il modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa – la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.