Faelli (Entain): “Istituzioni ricettive, ma fare rete sui territori resta la vera sfida”

“ A livello centrale il messaggio arriva con chiarezza. Le difficoltà emergono quando si parla di creare rete sui territori, perché sono le persone, più che i vincoli di bilancio, a rendere più complesso trasformare le idee in progetti concreti. La sfida sta nella traduzione operativa.” Ha dichiarato Andrea Faelli, responsabile del Gruppo Entain in Italia, durante la quarta edizione del CSR Award, l’iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per le persone e le comunità, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma.