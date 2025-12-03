Video

Faelli (Entain): “Istituzioni ricettive, ma fare rete sui territori resta la vera sfida”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“ A livello centrale il messaggio arriva con chiarezza. Le difficoltà emergono quando si parla di creare rete sui territori, perché sono le persone, più che i vincoli di bilancio, a rendere più complesso trasformare le idee in progetti concreti. La sfida sta nella traduzione operativa.” Ha dichiarato Andrea Faelli, responsabile del Gruppo Entain in Italia, durante la quarta edizione del CSR Award, l’iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per le persone e le comunità, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma.

Potrebbe interessarti

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo...

Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico,...

Lavoro: Marmotta (Italo), ‘bene norma su comunicatori, necessarie...

Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), ‘con certificazione si trasforma in...

Lavoro: Caregnato (Saa), ‘certificazione valida competenze dei comunicatori’

Lavoro: portavoce Mlps Mariniello, ‘formazione è dovere per...

Lavoro: Romanelli (Manageritalia), ‘certificazione dà identità specifica a...

Lavoro: Palumbo (Manageritalia), ‘professione comunicatore sottoposta a stress...

Onorato (Roma Capitale): “A Roma il primo impianto...

Incocciati (FI): “Sport motore di inclusione, ma servono...