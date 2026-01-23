Video

Imprese, Report Cotec 2025: Italia capace di coltivare e trattenere talenti

by Adnkronos
by Adnkronos

Il capitale umano come leva di competitività di un sistema Paese che si posiziona come ottava economia a livello globale e seconda in Europa per manifattura, con un export record di 623 miliardi nel 2024. È questo il punto focale del Report 2025 di Fondazione Cotec, ‘Coltivare l’eccellenza’, realizzato in collaborazione con Philip Morris Italia e presentato a Roma. Uno studio che restituisce un’immagine dell’Italia capace di accogliere, stimolare, ma anche trattenere profili professionali altamente qualificati.

