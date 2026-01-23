Video

Imprese, Pagani (Cotec), “Italia ben posizionata per competenze sull’innovazione”

by Adnkronos
“Dal Report 2025 della Fondazione Cotec emerge un fattore molto importante e positivo: un buon posizionamento dell’Italia dal punto di vista delle competenze sull’innovazione, sulla parte scientifica e su quella innovativa. Un buon punto di partenza per poter investire nelle competenze distintive, anche per il futuro e poter essere utili nell’esecuzione e nell’utilizzo di queste competenze”. A dirlo è Dario Pagani, vicepresidente Cotec – Fondazione per l’innovazione, all’incontro per la presentazione del report “Coltivare l’eccellenza”.

