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Imprese: l’Ai accelera la trasformazione della relazione tra persone e tecnologia

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Il rapido sviluppo tecnologico e il suo impatto sul mondo del lavoro stanno trasformando in profondità la relazione tra persone e tecnologia all’interno delle aziende. È attorno a questa consapevolezza che si è sviluppato il Forum IT & Intelligence 2026 di Comunicazione Italiana, l’appuntamento annuale dedicato all’IT e alle nuove intelligenze digitali, ospitato da Assolombarda a Milano. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra alcuni dei principali player del settore, oltre che un’occasione di networking e di scambio di idee e conoscenze.

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