Imprese: Corradini (Simest), ‘Conferenza per l’export è momento di comunità del sistema Italia nel

“La giornata di oggi è estremamente importante: un momento di comunità del sistema Italia nel mondo a cui partecipano tutti ambasciatori italiani nel mondo, le agenzie istituzionali che supportano le imprese, le stesse imprese e le associazioni industriali, oltre alle istituzioni, con i ministri Tajani e Lollobrigida e il viceministro Valentini”. Sono le parole di Regina Corradini d’Arienzo, amministratore delegato e direttore generale Simest, intervenuta oggi a Milano alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese.