Video

Imprese: Corradini (Simest), ‘Conferenza per l’export è momento di comunità del sistema Italia nel

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La giornata di oggi è estremamente importante: un momento di comunità del sistema Italia nel mondo a cui partecipano tutti ambasciatori italiani nel mondo, le agenzie istituzionali che supportano le imprese, le stesse imprese e le associazioni industriali, oltre alle istituzioni, con i ministri Tajani e Lollobrigida e il viceministro Valentini”. Sono le parole di Regina Corradini d’Arienzo, amministratore delegato e direttore generale Simest, intervenuta oggi a Milano alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese.

Potrebbe interessarti

Bozzetti (Fiera Milano), ‘fiere sono un passaporto per...

Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva alla bioraffineria...

Torino, operazione di polizia nel centro sociale Askatasuna

José Antonio Kast, anni di prove per la...

Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura...

Rotocalco n° 50 del 17 dicembre 2025

Presentati ad Ash risultati studi Echo e TrAVeRse....

La clamorosa retromarcia europea sui motori delle auto...

Ambiente: Sanpellegrino, ‘interventi su 51 ettari di bosco...

Monti (Banco dell’energia), ‘assistenza e azioni concrete a...