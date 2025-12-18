Bozzetti (Fiera Milano), ‘fiere sono un passaporto per l’export per imprese italiane’

“Le fiere rappresentano uno straordinario passaporto per l’export per le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie che non hanno la capacità finanziaria di poter sostenere costi elevati per la penetrazione dei mercati esteri. La scelta del Ministero degli Affari Esteri di organizzare questa importantissima conferenza dell’internazionalizzazione in Fiera a Milano rappresenta il riconoscimento del ruolo strategico delle fiere per la politica industriale e per la diplomazia economica, ma soprattutto come vetrina per il made in Italy e porta aperta verso il mondo”. Lo afferma Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, durante il panel ‘Voce alle imprese’, svoltosi a Milano nell’ambito della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese. Nel corso del momento di confronto i rappresentanti delle associazioni del mondo produttivo hanno approfondito le strategie di sostegno all’export e il valore del dialogo tra imprese e istituzioni per cogliere le opportunità dei mercati esteri e affrontare sfide e criticità del commercio internazionale.