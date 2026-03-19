Impresa, Mannella (Sara): “Welfare significa permettere di vivere azienda in modo diverso”

“Per noi parlare di welfare significa parlare delle nostre persone: ci investiamo tanto e ci crediamo con un nostro portale interno con un programma di engagement basato sull’auto-formazione. Così teniamo le persone nella miglior considerazione e permettendogli di vivere l’azienda in maniera diversa” Ha dichiarato Michele Mannella, Direttore Risorse Umane Sara Assicurazioni a margine dell’evento organizzato da Comunicazione Italiana “Welfare Day”, un’iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.