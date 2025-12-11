Video

Il piano di Kiev all’esame di Trump

by Adnkronos
by Adnkronos

Il futuro dell’Ucraina è tutto per ora sul piano di pace presentato dagli Stati Uniti e nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Usa. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader hanno parlato al telefono con Trump. La bozza prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhia. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Ue-Usa-Ucraina.

