Il piano di Kiev all’esame di Trump

Il futuro dell’Ucraina è tutto per ora sul piano di pace presentato dagli Stati Uniti e nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Usa. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader hanno parlato al telefono con Trump. La bozza prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhia. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Ue-Usa-Ucraina.

