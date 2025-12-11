Donnarumma (Gruppo FS): “Avanzano tutte le grandi opere. Investiti 18 miliardi e PNRR in linea coi

“Il piano di quest’anno non è un nuovo piano, ma l’aggiornamento del Piano 2025-2029 presentato un anno fa: abbiamo verificato lo stato di avanzamento e i risultati sono molto positivi. Stiamo procedendo secondo il ritmo stabilito” Queste le parole di Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, in occasione della presentazione del Piano Strategico – Next Level all’Auditorium Parco della Musica di Roma.