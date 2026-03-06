Video

Gruppo Hera torna protagonista della quarta edizione di Key Expo

by Adnkronos
Gruppo Hera, terzo operatore energetico nazionale per numero di clienti, torna protagonista alla quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, dal 4 al 6 marzo 2026, presentandosi come un vero e proprio hub di consulenza strategica per aziende e professionisti. Tra le soluzioni concrete messe in campo dalla multiutility nuovi percorsi di decarbonizzazione industriale, gestione intelligente dei costi energetici, fino alle più avanzate tecnologie per l’autoproduzione e la rigenerazione urbana, anche attraverso l’illuminazione pubblica. Inoltre, attraverso la sinergia tra Hera Comm, EstEnergy e F.lli Franchini, Gruppo Hera propone un polo integrato che affianca le imprese nel trasformare l’energia in una leva di competitività e sviluppo, combinando strategie di fornitura e soluzioni impiantistiche per ridurre volatilità e consumi, anche valorizzando gli incentivi disponibili.

