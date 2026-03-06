Don Matteo vince la prima serata, tra ‘Affari Tuoi’ e ‘La Ruota’ è testa a testa

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Don Matteo 15’ che ha ottenuto 3.706.000 telespettatori e il 21,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film di Checco Zalone ‘Quo vado?’ visto da 2.724.000 telespettatori (share del 16,5%). Medaglia di bronzo per Rai3 con ‘Splendida cornice’, seguita da 1.029.000 telespettatori ( share del 6,3%).

Fuori dal podio su La7 ‘Piazzapulita’ ha realizzato 951.000 telespettatori e il 6,8% mentre su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 896.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,9%. Su Rai2 il programma’Ore 14 Sera’ è stato visto da 714.000 telespettatori (share del 5,2%) mentre su Italia1 ‘Mission: Impossible – Fallout’ ha coinvolto 680.000 telespettatori arrivando al 4,2% di share.Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha conquistato 426.000 telespettatori e il 2,5% e su Tv8 ‘2012’ ha realizzato 160.000 telespettatori e l’1% di share.

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia Rai ‘Cinque Minuti’ è stato seguito da 4.461.000 telespettatori (22,2%). Testa a testa tra ‘Affari Tuoi’, che su Rai1 ha totalizzato 5.033.000 telespettatori e il 23,8%, e ‘La Ruota della Fortuna’ che su Canale 5 ha realizzato 5.017.000 telespettatori e il 23,8% di share.

